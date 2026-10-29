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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật 1 nguyên phó chủ tịch tỉnh

Ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu – Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Ngọc Thư, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Thành viên Tổ Nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc thường trực tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hai cá nhân trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Trịnh Trường Huy và Nguyễn Ngọc Thư.