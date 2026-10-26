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Đề xuất quy định 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu

Dự án Luật An ninh dữ liệu do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nhằm xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia và bảo vệ an ninh dữ liệu trong toàn bộ vòng đời, dự kiến trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2. Dự thảo luật quy định toàn diện từ nguyên tắc chung đến các cơ chế bảo vệ cụ thể, nguồn lực bảo vệ và quản lý nhà nước. Trong số nhiều nội dung của dự thảo có thể khái quát một số vấn đề mang tính cốt lõi, chi phối toàn bộ cách tiếp cận của đạo luật. Dự thảo luật quy định 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, từ cấp độ 1 (thấp nhất) đến cấp độ 5 (cao nhất), xác định dựa trên khả năng xảy ra sự cố và mức độ thiệt hại có thể gây ra đối với quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dữ liệu ở cấp độ càng cao, nghĩa vụ bảo vệ càng chặt chẽ: dữ liệu cấp độ 1, cấp độ 2 gần như không phát sinh thủ tục hành chính; từ cấp độ 3 trở lên, chủ quản dữ liệu phải thực hiện đánh giá tác động, kiểm toán định kỳ; dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 phải được thẩm định an ninh dữ liệu trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức. Việc phân cấp độ rủi ro, theo quy định của dự thảo, không thay thế việc phân loại dữ liệu theo pháp luật về dữ liệu và không làm thay đổi quyền sở hữu, quyền quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu của tổ chức, cá nhân, bảo đảm công cụ quản lý an ninh không ảnh hưởng đến quyền tài sản hợp pháp đối với dữ liệu.