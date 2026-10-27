Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng; Người dân phải được bồi thường khi đồng hồ điện, nước đo sai, bị thu thừa… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng

Quốc hội chiều 26/10 thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), nhiều đại biểu phát biểu về đề xuất nâng mức phạt tối đa với cá nhân và tổ chức. Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) dẫn mức phạt giao thông theo Nghị định số 168 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238) đã là cao so với thu nhập. Cụ thể, việc không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, xe mô tô, xe gắn máy bị phạt 4-6 triệu đồng (trước đây là 800.000 đồng - 1 triệu đồng); ô tô 18-20 triệu đồng. Trong khi đó, năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt 125,5 triệu đồng (khoảng 10,5 triệu đồng/tháng); thu nhập bình quân đầu người khoảng 6 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn gần 5,2 triệu đồng, nhóm 20% thu nhập thấp nhất khoảng 2,1 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động 8,4 triệu đồng/tháng, 9 tháng năm 2026 là 9,1 triệu đồng. “Như vậy, một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy hiện đã bằng khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng và gấp hơn 2 lần thu nhập một tháng của nhóm 20% dân số thu nhập thấp nhất”, đại biểu phân tích. Khi tiền phạt vượt khả năng chi trả, ông Vũ chỉ ra một thực trạng khác, đó là quyết định xử phạt không được thi hành. Dẫn chứng, ông nêu số liệu năm 2024, kho bãi của CSGT TPHCM có khoảng 35.400 phương tiện, nhiều người bỏ xe thay vì nộp phạt, hay ở Đà Nẵng có 10.909 phương tiện quá hạn tạm giữ không có người nhận (từ 1/7/2025 đến 30/9/2026). Mức phạt hiện hành đã phát huy hiệu quả răn đe, tai nạn giao thông cũng giảm trên cả 3 tiêu chí, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho rằng việc mở rộng phạm vi áp dụng mức phạt gấp đôi chưa có căn cứ thực tiễn và chưa bảo đảm tính khả thi. Quy định xử phạt cần gắn với “điều kiện thu nhập, khả năng thi hành của người dân”.