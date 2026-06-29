Chính phủ giao năm 2026 tăng trưởng TPHCM đạt 10,2%, Hà Nội đạt 11%; Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân ăn thêm một đĩa rau, đi bộ 15 phút… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ giao năm 2026 tăng trưởng TPHCM đạt 10,2%, Hà Nội đạt 11%

Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô đã được Đại hội 14 và Hội nghị Trung ương 2, khóa 14 xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030, khẳng định khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong khi tình hình thế giới tiếp tục biến động rất nhanh, mạnh, khó lường, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số" trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh, thành theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình tăng trưởng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kịch bản đề ra thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản đề ra hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản; đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, những địa phương này cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế “2 con số” năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Theo Nghị quyết, Chính phủ giao TPHCM năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,2%, giai đoạn 2026-2030 là 10,25%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD, giai đoạn 2026-2030 là 14.400 USD. Hà Nội được giao năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11%, giai đoạn 2026-2030 là 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 7.920 USD, giai đoạn 2026-2030 là 12.000 USD.