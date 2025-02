Ngành game Việt tiếp tục hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD; Giá vàng có thể dễ dàng đạt 3.000 USD/ounce… là những thông tin nổi bật trong ngày.

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hơn 17 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn

Chiều 2/2 (mùng 5 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn quốc đã xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người và 373 người bị thương. "So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ tai nạn giao thông, giảm 126 người chết và giảm 232 người bị thương", đại diện Cục CSGT đưa ra so sánh. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm phần lớn với 442 vụ, làm chết 207 người, bị thương 372 người. Một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 2 người bị thương (tại Nam Định). Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 55.842 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng 2.985 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; 7.035 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 428 ô tô, 20.782 mô tô.