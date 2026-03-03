Phó Chủ tịch Quốc hội: Chi phí học thêm cao hơn so với trước khi có Thông tư 29; Từ năm 2027, các bác sĩ sẽ phải vượt qua 'kỳ thi' đánh giá năng lực hành nghề… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản

Chiều 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về việc xây dựng Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải xác định đúng tầm xây dựng nghị quyết, đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển. Nghị quyết này phải là "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đến năm 2045. Đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước. Sự tăng trưởng đó phải đảm bảo ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ. Theo Tổng Bí thư, cần phải tiếp tục làm rõ nguồn huy động vốn từ đâu, vai trò của tiết kiệm nội địa, của FDI, của thị trường vốn, rồi cơ chế phân bổ nguồn lực theo thị trường và nghiên cứu, xác định rõ các ngưỡng an toàn vĩ mô. Tăng trưởng cao chỉ bền vững khi mọi nguồn lực ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả và chịu trách nhiệm giải trình. Cũng theo Tổng Bí thư, phải chủ động quản trị rủi ro để đảm bảo tăng trưởng cao nhưng an toàn và bền vững. Trong đó, mọi quyết định tăng trưởng đều được cân nhắc trong tương quan rủi ro và khả năng chống chịu của nền kinh tế. “Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản, nợ công mất kiểm soát. Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt được yêu cầu này” - Tổng Bí thư khẳng định. Thị trường trong nước trên 100 triệu dân phải trở thành trụ cột bền vững của tăng trưởng. Cấu trúc kinh tế hài hòa giữa khu vực Nhà nước, tư nhân và FDI phải được thiết lập trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng và liên kết chuỗi giá trị, tạo hiệu ứng cộng hưởng và nâng cao tính tự chủ của mỗi khu vực...