Tổng Bí thư ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa; Lần đầu đấu giá 50 tên miền .vn 2 ký tự, giá khởi điểm 10 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa

Theo quyết định, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm ủy viên thường trực Ban chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng, như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang... Một mục tiêu khác là xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; có thêm 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện; phấn đấu thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh.