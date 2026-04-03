Phạt đến 30 triệu đồng nếu bắt trẻ em làm việc nhà quá sức; Bộ Tài chính đề xuất đưa thêm 2 loại dầu vào diện giảm thuế về 0… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phạt đến 30 triệu đồng nếu bắt trẻ em làm việc nhà quá sức

Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Với các hành vi vi phạm quy định về cấm lạm dụng, bóc lột trẻ em, Nghị định quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. Mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sau: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Mức phạt tiền từ 40-50 triệu đồng với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tại cộng đồng bị phạt từ 10-40 triệu đồng…