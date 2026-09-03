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Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND được xếp ngạch chuyên viên cao cấp

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TP Hà Nội về việc xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm. Theo Bộ Nội vụ, khoản 1 Điều 8 Nghị định 361/2025 của Chính phủ quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Cụ thể, đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỷ lệ được xếp ngạch chuyên viên cao cấp là 100%. Đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên cao cấp không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ TP Hà Nội căn cứ các quy định tại Nghị định 361/2025 để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc xếp ngạch. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội được xếp ngạch chuyên viên cao cấp. Đối với Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội có thể xếp ngạch chuyên viên cao cấp hoặc chuyên viên chính, nhưng phải bảo đảm trong phạm vi tỷ lệ công chức được bố trí theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.