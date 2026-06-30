Hà Nội thực hiện đúng chỉ đạo đã nói là làm, làm nhanh, đúng, hiệu quả; Cục CSGT hướng dẫn xử lý khi nhận tin nhắn báo lỗi phạt 50.000 đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư thí điểm nhiều thẩm quyền cho đảng ủy cơ sở

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ban hành quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở. Quy định này áp dụng với đảng ủy cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp nhà nước; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy xã, phường, đặc khu đang được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở (trừ đảng ủy cơ sở trong lực lượng vũ trang). Nguyên tắc, thẩm quyền thực hiện thí điểm bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng; chặt chẽ, thận trọng và đủ điều kiện. Việc thí điểm do đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương sau khi quyết định thí điểm giao quyền. Cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tạo điều kiện để đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện hiệu quả, đúng quy định các quyền hạn được giao; bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.