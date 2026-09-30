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Đề xuất chủ nền tảng cùng đóng bảo hiểm xã hội cho tài xế công nghệ

Chiều 29/9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, các đại biểu đã cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, Chính phủ đề xuất bổ sung người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số vào nhóm tham gia BHXH bắt buộc. Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) tán thành về nguyên tắc mở rộng diện bao phủ BHXH bắt buộc với nhóm các đối tượng trên. Tuy nhiên, ông cho rằng hai khái niệm trên có phạm vi rất rộng, vì vậy cần xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, tránh việc chỉ căn cứ vào tên hợp đồng hoặc hình thức làm việc. Với người làm việc trên nền tảng số, ông đề nghị làm rõ trách nhiệm của nền tảng trong việc xác nhận thu nhập, cung cấp dữ liệu đóng bảo hiểm và phối hợp thu, nộp trong trường hợp nền tảng trực tiếp kiểm soát việc phân công, giá dịch vụ hoặc quyền tiếp tục làm việc của người cung cấp dịch vụ. Đồng thời cần có cách xử lý phù hợp đối với người làm việc trên nhiều nền tảng có thu nhập không đều hoặc chỉ làm việc bán thời gian. Theo ông Bình, trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc cần đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Thống nhất với việc bổ sung nhóm đối tượng trên (trong đó có tài xế xe công nghệ), đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TPHCM) đề xuất bổ sung định nghĩa khái niệm “người làm việc trên nền tảng số”, cũng như xác định chủ thể có trách nhiệm đóng bảo hiểm (nền tảng hay cá nhân) và mối quan hệ với quy định về quan hệ lao động. Tiêu chí định lượng của “thu nhập ổn định, thường xuyên” cũng cần được bổ sung để thuận lợi cho việc thực hiện, tránh sự mơ hồ khi triển khai. Đáng chú ý, bà cũng đề xuất xác định tài xế công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc BHXH bắt buộc và là nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đây là lực lượng lao động lớn (khoảng hơn 700.000 tài xế).