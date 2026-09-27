Lạm thu, dạy thêm sai quy định: Nhiều tỉnh, thành công khai đường dây nóng; Không đài nào của Việt Nam mua bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lạm thu, dạy thêm sai quy định: Nhiều tỉnh, thành công khai đường dây nóng

Mới đây, Sở GD-ĐT Bắc Ninh thông báo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người học. Cụ thể, số điện thoại cố định: 0204.3824.077 (thời gian liên hệ trong giờ hành chính). Phụ huynh, người dân có thể phản ánh thông tin về lạm thu đến Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở GD-ĐT theo số điện thoại: 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường); 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải); 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung). Địa chỉ email phản ánh về các khoản thu: pkttc@bacninh.edu.vn Người dân có thể phản ánh thông tin về học thêm không đúng quy định đến Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở theo số điện thoại: 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh); 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt) hoặc Phòng Giáo dục Trung học của Sở theo số điện thoại: 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học); 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải). Địa chỉ email phản ánh dạy thêm: pgdth@bacninh.edu.vn; phonggdtrh@bacninh.edu.vn. Tại Phú Thọ, theo thông báo của Sở GD-ĐT, các tổ chức, cá nhân khi cần phản ánh về việc lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, có thể liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng: 0210.3675.888. Người dân cũng có thể gửi phản ánh qua hòm thư điện tử: Vanphong@phutho.edu.vn. Tại Khánh Hòa, Sở GD-ĐT cũng công khai hình thức tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định qua số điện thoại đường dây nóng: 02583.827882. Người dân cũng có thể phản ánh trực tiếp tại Phòng Tiếp công dân của Sở GD-ĐT, địa chỉ số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.