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Bộ trưởng Tài chính: Cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm chi phí

Sáng 28/9, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, trong đó có dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào số lao động bình quân và nguồn vốn. Với chính sách hỗ trợ về thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết đã tính toán hài hòa với quy định của luật thuế và bảo đảm nguyên tắc: hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế. Trên thế giới, các nước đều hỗ trợ 3 năm đầu khi khởi nghiệp. Đây là thời gian khó khăn nhất khi bỏ tiền vốn mua sắm thiết bị, triển khai và tiếp cận thị trường. Bộ trưởng cho hay nếu mức hỗ trợ 3 năm đầu với quy mô số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách chi ra khoảng 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản nhất đối với thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp để giảm chi phí tuân thủ, dễ làm, dễ tính. Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng. “Khi doanh nghiệp đủ điều kiện mang voucher đến thì được giảm chi phí”, Bộ trưởng Tài chính cho biết thêm.