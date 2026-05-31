Yêu cầu hãng xe đánh giá tính tương thích của xe với xăng E10; Hà Nội chưa cấm xe máy xăng tại khu vực quanh hồ Gươm, phố cổ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sẽ giảm tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, các quy định tại điều 95 về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội của người dùng được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là mức phạt cho các hành vi cung cấp, chia sẻ các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Theo đó, với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, mức phạt sẽ từ 20 đến 30 triệu đồng; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh việc buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, vừa qua tại Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cũng cho biết, năm 2026 quản lý các hoạt động trên mạng đang phát triển lên một mức độ mới, nó truyền đi thông điệp của Đảng và Chính phủ là làm sao để đưa tất cả các hoạt động liên quan đến quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, KOLs, hoạt động trên mạng đi vào khuôn khổ pháp luật... Với các giải pháp kết hợp này, các chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, việc phát tán tin giả, tin sai sự thật, hay quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng số sẽ thuyên giảm và nhiều người sẽ ý thức hơn khi chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.