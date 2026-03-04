Số liệu mức sống tối thiểu của dân cư được công bố hàng năm; Ghi nhận hơn 10.000 giao dịch thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sau một đêm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đồng ý làm đường sắt nối TPHCM với sân bay Long Thành theo 'lệnh khẩn cấp'

Sáng 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất dùng chung, liên thông trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị, để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nâng cao hiệu quả của hệ thống. Thủ tướng quán triệt quan điểm tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đường sắt theo không gian phát triển mới của đất nước, các địa phương với tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; phát triển công nghiệp đường sắt, hệ thống đường sắt với tầm nhìn 100 năm. Trong quá trình làm, Thủ tướng lưu ý đến việc tiếp tục đánh giá, tối ưu hóa hiệu quả các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị; sử dụng công cụ kiểm tra, kiểm toán đánh giá hiệu quả; rà soát thủ tục, tổng mức đầu tư, các vấn đề liên quan giá cả, đấu thầu, chỉ định thầu bảo đảm chặt chẽ; có kế hoạch tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt ngay từ khi triển khai. Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu) phải bảo đảm làm đúng luật pháp, triển khai dự án bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thông thầu, lãng phí tài sản… Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để góp phần giải quyết vấn đề kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng. Thủ tướng đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả.