10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài 4 tháng đầu năm; Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao 'kỷ lục', vượt 1,2 triệu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài 4 tháng đầu năm

Ngày 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%. Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên tiếp tục giữ “phong độ” khi là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 5,75 tỷ USD. Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là TPHCM thu hút tới 656 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 983 triệu USD. Tiếp đó là Đồng Nai với 596 triệu USD, Bắc Ninh với hơn 473 triệu USD, Hà Tĩnh hơn 412 triệu USD… Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.