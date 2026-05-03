Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục trong phòng cháy chữa cháy, xây dựng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong vừa ký công văn gửi Bộ trưởng các bộ Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường (ĐTM); cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5 về hiện trạng các quy định, TTHC. Thủ tướng lưu ý cần đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập. Bộ trưởng Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các bộ có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các bộ, cơ quan.

Doanh nghiệp sẵn sàng bán xăng E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết từ ngày 1/8/2025, doanh nghiệp này đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; sau đó mở rộng địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam. Đến hết tháng 4/2026, có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này kinh doanh xăng sinh học E10. Tương tự, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. "Ông lớn" xăng dầu này cho biết, sau 8 tháng thí điểm thành công tại TPHCM với sản lượng tăng 40%, xăng E10 được đánh giá đảm bảo tính an toàn, tối ưu vận hành và nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng. Việc mở rộng kinh doanh xăng E10 ở các tỉnh, thành phố được Petrolimex tích cực triển khai. Ước tính, chỉ riêng ngày 30/4, đơn vị đã chuẩn bị 1.500-2.000m3 xăng E10 để phục vụ nhu cầu thị trường. Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Hiện, giá xăng E10 RON95 tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL và Petrolimex được niêm yết ở mức 23.190 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 560 đồng/lít và cao hơn xăng E5 RON92 570 đồng/lít.

171.500 ca khám cấp cứu trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, hơn 3.300 ca nặng, nguy kịch

Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 2/5), các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu cho hơn 171.500 lượt người bệnh; hơn 59.400 người phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong (gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 461 người. Số liệu này được tổng hợp báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành. Tính đến sáng 2/5, tổng cộng còn 241.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có hơn 3.300 ca nặng, nguy kịch đang được các thầy thuốc tích cực theo dõi sát, hồi sức và điều trị. Riêng từ 7h sáng 1/5 đến 7h sáng 2/5, có gần 82.800 lượt khám, cấp cứu; 216 ca tử vong. Về tình hình tai nạn giao thông, theo báo cáo của cơ quan thuộc Bộ Y tế, hai ngày qua tổng số trường hợp nghi do TNGT nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.618 người; chuyển viện 563 người. Tử vong nghi do TNGT trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên là 22 người, tiên lượng tử vong xin về 3 người. Riêng trong ngày 1/5 đến 7h sáng 2/5, có gần 1.270 người nhập viện điều trị nghi do TNGT (giảm nhẹ so với ngày trước đó), số tử vong (gồm cả tử vong ngoại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 11 người. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đến sáng 2/5, vẫn còn hơn 4.600 người bệnh nghi do TNGT đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 69 ca nặng, nguy kịch.

Vụ cháy ô tô, 2 thiếu niên tử vong: Người lái xe được nhờ chở giúp

Ngày 2/5, ông Huỳnh Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình hai thiếu niên tử vong trong vụ cháy ô tô tại cây xăng, gây xôn xao dư luận. Hai nạn nhân là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền). Trần Hữu Trí Theo gia đình em Trần Hữu Trí, chiếc ô tô gặp nạn là của một người địa phương, tài xế được nhờ chở hai thiếu niên đi làm. Người thân nhận định đây là tai nạn ngoài ý muốn, không xuất phát từ mâu thuẫn, song cho rằng kỹ năng xử lý tình huống của tài xế có thể còn hạn chế, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Anh Dương Anh Hoàng (anh trai nạn nhân Dương Anh Kiệt) cho biết gia đình có 4 anh em, Kiệt là con út. Bố mẹ làm nông, hoàn cảnh không khá giả nên từ trước Tết Nguyên đán, em đã đi làm phụ giúp gia đình. Hằng ngày, Kiệt đến tiệm máy pin của anh N.Q.V gần chợ Kế Xuyên, sau đó được chở ra khu trò chơi trẻ em tại Điện Bàn làm việc. Công việc chủ yếu là dắt xe ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe. “Khi đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy hai em ở khu vực hàng ghế phía trước bên phải. Có thể các em đã cố nhoài lên mở cửa nhưng không kịp thoát”, anh Hoàng nói. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe chở khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Hiện công an tiếp tục khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Mưa đá, giông lốc làm hàng chục nhà dân ở Sơn La bị tốc mái

Chiều 2/5, ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài (Sơn La), cho biết tối 1/5 trên địa bàn xảy ra mưa đá kèm giông lốc, làm 25 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và hơn 1,5ha mận hậu bị thiệt hại, ước khoảng 5 tấn quả. Ngoài ra, 25 căn nhà tại 4 bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh và Keo Muông bị tốc mái, vỡ 598 tấm lợp xi măng. Trong đó, nhà ông Mùa A Lệnh (bản Páo Của) hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính gần 153 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phiêng Khoài đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On xuống các bản bị thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú

Bộ GD-ĐT vừa công khai danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026. Theo đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Danh sách 103 nhà giáo được công khai để lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 12/5/2026. Ý kiến của tập thể, cá nhân gửi về Bộ GD-ĐT qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 13/5.

HLV Hansi Flick gia hạn hợp đồng Barca để lấy Cúp C1 bằng được

Tờ Mundo cho hay, Barca đạt được mục tiêu ưu tiên hàng đầu: thuyết phục thành công thuyền trưởng Hansi Flick tiếp tục dẫn dắt dự án ở Camp Nou trong những năm tới. Thỏa thuận mới sẽ đưa chiến lược gia người Đức gắn bó với Barca đến hè 2028, kèm tùy chọn thêm 12 tháng đến 2029, so với hợp đồng hiện tại sẽ hết vào hè năm sau. Theo nguồn trên, đôi bên đã thống nhất xong các điều khoản, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần hoàn thành, trước khi đặt bút ký mới. HLV Hansi Flick mang đến cho Barca một sức sống mới, lối chơi đẹp mắt, sau khi đến thay Xavi vào hè 2024. Sau chức vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên, ông cùng các học trò đang tiến gần danh hiệu ấy một lần nữa trước sự bất lực của kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, tham vọng chinh phục Champions League của Hansi Flick và học trò chưa thành – mùa trước bị Inter loại ở bán kết, còn năm nay gục gã trước Atletico tại tứ kết. Cùng Barca giành chiếc cúp tai voi là một trong những lý do thôi thúc Hansi Flick đồng ý một hợp đồng mới, giữ ông ở lại Camp Nou lâu hơn.

Doanh thu Apple bùng nổ nhờ mẫu iPhone được ưa chuộng nhất lịch sử

Quý 1/2026, Apple ghi nhận doanh thu 111,2 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo mức tăng trưởng tương tự trong quý hiện tại. CEO Apple Tim Cook cho biết "nhu cầu phi thường" đối với dòng iPhone 17 đã thúc đẩy kết quả tài chính mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của công ty trong giai đoạn này của năm. Quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai con số càng tiếp thêm động lực cho Apple khi ông Cook chuẩn bị trao lại quyền lãnh đạo cho Giám đốc phần cứng John Ternus vào tháng 9. Apple dự kiến doanh số sẽ tăng 14-17% trong quý hiện tại, nhanh hơn nhiều so với ước tính của Phố Wall. Doanh số iPhone đã tăng hơn 20%, đạt 57 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2026, một phần nhờ sức tiêu thụ mạnh mẽ của iPhone 17 tại Trung Quốc. Tổng doanh thu từ thị trường này đạt 20,5 tỷ USD, duy trì đà phục hồi gần đây và tăng 28% so với một năm trước. "Dòng iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử của chúng tôi... chúng tôi tin rằng hãng đã giành thêm thị phần trong quý vừa qua", Giám đốc tài chính Apple Kevan Parekh trả lời tờ Financial Times. Ngoài ra, doanh thu từ máy Mac đạt 8,4 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi Apple ra mắt mẫu máy tính xách tay giá rẻ MacBook Neo 599 USD vào tháng 3. Doanh thu dịch vụ của Apple - bao gồm App Store và iCloud - đã tăng lên 31 tỷ USD. Thu nhập ròng cũng tốt hơn dự kiến ở mức 29,6 tỷ USD, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Sau Đức, ông Trump dọa rút quân Mỹ khỏi Italia và Tây Ban Nha

Đài RT ngày 2/5 đưa tin, Tổng thống Trump mới đây tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu là Italia và Tây Ban Nha vì đã không hỗ trợ trong cuộc xung đột Iran, đồng thời cảnh báo rút bớt binh lính Mỹ khỏi 2 quốc gia này. "Italia đã không hỗ trợ chúng tôi như kỳ vọng. Còn Tây Ban Nha thì hành động hoàn toàn tệ hại", ông Trump phát biểu trong cuộc trả lời báo chí ở Phòng Bầu Dục. Khi được hỏi về khả năng rút quân khỏi Tây Ban Nha hoặc Italia, ông Trump trả lời: "Có thể, tại sao không? Nếu họ nói rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ thì mọi chuyện đã khác, ngay cả khi sự trợ giúp là nhỏ nhất". Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lên án châu Âu vì đã không hỗ trợ Mỹ ở Trung Đông, trong khi Washington đã liên tục trợ giúp họ về vấn đề Ukraine. Theo truyền thông Mỹ, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngay từ đầu đã phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel chống Iran. Trong khi đó, Italila ban đầu giữ lập trường cân bằng, song đến cuối tháng 3 đã từ chối cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily để vận chuyển vũ khí phục vụ giao tranh. Cách đây 1 ngày, Lầu Năm Góc đã thông báo rút 5.000 binh lính Mỹ khỏi Đức sau những bất đồng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột Iran. Mỹ hiện có khoảng 13.000 binh sĩ đồn trú tại Italia và duy trì khoảng 3.800 quân ở Tây Ban Nha.

EU cảnh báo đáp trả khi ông Trump tăng thuế ôtô lên 25%

Theo tờ Politico, Tổng thống Trump ngày 1/5 tuyên bố sẽ tăng thuế với ôtô và xe tải của EU lên 25%, khẳng định động thái này sẽ buộc các nhà sản xuất ôtô châu Âu phải chuyển nhà máy sang Mỹ. "Do EU không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại mà chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ tăng thuế áp lên ôtô và xe tải của liên minh nhập vào Mỹ từ tuần tới. Mức thuế sẽ được tăng lên 25%, đó là hàng tỷ USD đổ vào Mỹ và điều đó sẽ buộc họ phải chuyển đổi dây chuyền sản xuất nhanh hơn", ông Trump cho biết. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ không nêu rõ EU đã không thực hiện thỏa thuận thương mại ở điểm nào cũng như không đưa ra lý do cụ thể hơn cho kế hoạch tăng thuế. Thỏa thuận ký kết vào mùa hè năm ngoái giữa Mỹ và EU đã ấn định mức thuế của Washington đối với ôtô và linh kiện từ EU ở mức 15%, thấp hơn so với mức thuế 25% do ông Trump triển khai với nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ. Động thái của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông Merz nên tập trung chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine thay vì "can thiệp" vào vấn đề Iran. EU đã lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả chính sách thuế quan mới của chính quyền Trump. "Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết đối với một mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ổn định, cùng có lợi. Nhưng Nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích của EU", phát ngôn viên của liên minh nhấn mạnh. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho rằng việc tăng thuế "không phải là cách để đối xử với các đối tác thân thiết”: "Ở tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể đáp trả với sự rõ ràng và kiên quyết nhất, dựa trên sức mạnh vị thế của EU”.

Iran cảnh báo khả năng xung đột tái diễn

Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 2/5 dẫn lời Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết: "Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tái diễn vì chúng tôi có bằng chứng cho thấy họ không cam kết bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào. Các lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu hay bất kỳ hành động khiêu khích nào của Mỹ". Tướng Asadi cũng nhận định các phát biểu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ yếu mang tính "định hướng truyền thông", nhằm mục đích ngăn chặn hỗn loạn của thị trường năng lượng trong nước. "Họ đang cố gắng thoát khỏi mớ bòng bòng do chính mình tạo ra", ông Asadi nói. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã kêu gọi người dân Mỹ hối thúc chính quyền Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. "Cuộc xung đột là một hành động gây hấn rõ ràng, không có lý do chính đáng. Công chúng Mỹ có quyền chất vấn chính phủ về việc tiến hành cuộc xung đột phi pháp chống Iran và mọi hành vi tàn bạo đã xảy ra", ông Baghaei viết trên mạng xã hội X.