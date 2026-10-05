Bộ Chính trị: Phấn đấu nội địa hóa UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt 30-40%; Hà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Phấn đấu nội địa hóa UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt 30-40%

Để không gian tầm thấp trở thành ngành công nghệ chiến lược, động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của không gian tầm thấp. Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng phát huy nội lực, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, hạ tầng và dữ liệu chiến lược, gắn với phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian nhằm chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp. Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV). Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Bộ Chính trị đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30-40% vào năm 2030, đạt trên 85% vào năm 2045.