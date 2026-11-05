Thủ tướng: Sau rất nhiều năm giá điện mới giảm; Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, gỡ vướng đóng mã số thuế… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Sau rất nhiều năm giá điện mới giảm

Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng 4/11 chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 với nhiều nội dung quan trọng. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá, giảm 2% giá điện từ ngày 1/11, giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027 (giá xăng trong nước giảm từ 1.575-1.804 đồng/lít, dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.672,5 tỷ đồng). Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 4,57%, nguồn cung xăng dầu, điện được bảo đảm, kết hợp với giảm thuế xăng, giá điện để kiểm soát giá cả. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 2,45 triệu tỷ đồng (96,4% dự toán năm) trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ thuế, phí; thu nội địa tích cực, đồng thời thu từ đất chỉ chiếm khoảng 21% tổng thu ngân sách nhà nước. Những kết quả này cho thấy sức khỏe thực chất của nền kinh tế. Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết, sau rất nhiều năm giá điện mới giảm trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách. "Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ lưu ý bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.