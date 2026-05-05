Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 44% dự toán; Cục Đăng kiểm lên tiếng về thông tin ‘đột ngột thay đổi phân loại xe bán tải’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hà Nội cần chọn nơi xây phường xã hội chủ nghĩa khoảng 1 triệu dân

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường TP Hà Nội sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, bây giờ, xây dựng thử một phường, một xã xã hội chủ nghĩa, để rút kinh nghiệm mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân, việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đó như thế nào. Nếu không chọn phường, xã có sẵn thì chọn một địa điểm xây một phường mới, với quy mô dân số khoảng 500 nghìn - 1 triệu người. "Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm thế nào cho đến đô thị thế nào; cuộc sống thế nào; trường học thế nào; thông minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.