Danh sách loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng do nhận tiền, bỏ qua sai phạm; Từ 1/7/2027, trạm sạc xe điện phải đáp ứng quy chuẩn an toàn mới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Danh sách loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng do nhận tiền, bỏ qua sai phạm

Ngày 5/10, Đảng ủy phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) thông tin về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường. Trước đó, ngày 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định các ông Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh là đảng viên, viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường. Theo Đảng ủy phường Hòa Khánh, 7 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cá nhân này cũng bị xác định vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 trường hợp trên.