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Bộ trưởng Tài chính nói về việc xác định đất bỏ hoang để đánh thuế

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ đề xuất áp thuế với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Mức thuế dự kiến là 0,2% và không áp dụng hạn mức. Tức là, toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2%, không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức. Phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết nội dung này đã được cân nhắc và trao đổi rất kỹ trong Chính phủ. Theo ông, cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ áp dụng thuế; còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang thì phải được định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể và tình trạng thửa đất bỏ hoang sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được đẩy mạnh kết nối. “Hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ để xác định chính xác, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế cũng như lạm dụng khoản thu thuế” - Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh. Một nội dung quan trọng là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. Theo Bộ trưởng, khi luật được thông qua, tổng số thuế dự kiến miễn cho các cơ sở giáo dục hơn 2.000 tỷ đồng. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định rất rõ là “để bảo đảm được miễn giảm thuế, các khoản thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế phải được hạch toán riêng”.