Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: TPHCM giải ngân hơn 118.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 10 tháng; Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh…

Việt Nam lên tiếng trước việc các nước khuyến cáo người dân tích trữ đồ sinh tồn

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí cho biết truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. Một số quốc gia khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng. Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, "không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội". Về hợp tác quốc tế, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng cứu sự cố. Với vai trò là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội, Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng. Bà Hằng nhấn mạnh: "Quan điểm của Việt Nam là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo vệ đời sống nhân dân". Thời gian qua, một số nước khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng 3-7 ngày, khẳng định đó là biện pháp tiêu chuẩn nhằm đề phòng thảm họa.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Ông Trần Văn Thuấn bị buộc thôi việc do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng. Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392 ngày 22/9 của Ban Bí thư có hiệu lực. Trước đó, ngày 16/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông Thuấn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thuấn.

TPHCM giải ngân hơn 118.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 10 tháng

Chiều 5/11, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của TPHCM là 147.599 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, thành phố giải ngân khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch, còn khoảng 29.321 tỷ đồng chưa được giải ngân. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố tăng đáng kể, từ 56,2% lên 80,1%. Với kết quả này, TPHCM nằm trong nhóm 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động kinh tế tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,8% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất theo tháng kể từ đầu năm. Tính chung 10 tháng, chỉ số này tăng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,678 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Thành phố thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, cao gấp hơn 3,15 lần so với cùng kỳ.

Cháy trường THCS Kim Liên làm một người tử vong: Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Chiều 5/11, liên quan đến vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) làm 1 người tử vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND phường Kim Liên được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân. Theo Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 7 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng trong khuôn viên trường, bên trong có người mắc kẹt. Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao thi thể cho cơ quan y tế.

Nữ tài xế lái ô tô VF3 đâm đổ xe máy điện của thai phụ bị khởi tố

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội gây rối trật tự công cộng. Sang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục áp sát, chèn ép rồi va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển, khiến người và xe ngã xuống đường. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai xác minh, triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang đến làm việc. Tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, khi lái ô tô chở con trai trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, Sang không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi, trú tại phường Cam Đường), người điều khiển xe máy điện. Khi chị T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục lái ô tô tiến sát rồi đâm vào đuôi xe máy điện, khiến chị T. cùng phương tiện ngã xuống đường. Hiện chị T. đang mang thai, đã được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai điều trị. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Bà Chu Thị Thành bị tuyên 18 năm tù trong vụ tham ô Quỹ bình ổn giá

Chiều 5/11, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên án bà Chu Thị Thành cùng các đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản, In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các đơn vị liên quan. HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp mức án mà đại gia xăng dầu phải thi hành là 18 năm tù. Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, các bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, lĩnh 8 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên, cựu Phó tổng giám đốc, 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng, 10 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị tuyên án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 11 năm tù.

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Tiến Thảo cho biết, theo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tăng 61,2%. Cùng giai đoạn, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39. Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng thứ hai vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân ghi nhận học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra. Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Vụ phải rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra.

Vụ 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Bổ nhiệm lại một phó hiệu trưởng

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác nhận đã có quyết định bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Q. giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới sau sắp xếp. Bà Mạc Hoàn Tố Q. nguyên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Trong quá trình sáp nhập các cơ sở giáo dục, bà Q. bị điều động xuống làm giáo viên cùng với một số hiệu trưởng khác trên địa bàn. Đối với bà Nguyễn Thị Thanh H., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ) và bà Cao Thị Hồng N., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ), cả hai có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp mà tiếp tục giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu. Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai, liên quan đến công tác bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ quản lý sau sáp nhập, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 2 tập thể và 5 cá nhân liên quan. Hai tập thể bị kiểm điểm gồm UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam. Những cá nhân bị yêu cầu kiểm điểm gồm: Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam.

Trung tâm Y tế Quy Nhơn chi sai hơn 2,5 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu – chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn thuộc Sở Y tế. Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã kiểm tra và chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác thu, chi tài chính và mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, đơn vị đã chi sai hơn 2,5 tỷ đồng phúc lợi và kê khai thiếu thuế hơn 58 triệu đồng. Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Hoàn trả hơn 2,525 tỷ đồng đã chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp; thu nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hơn 58,6 triệu đồng do kê khai thiếu thuế; hạch toán, điều chỉnh số tiền hơn 450 triệu đồng sử dụng không đúng quy định.

Việt Nam sẽ cử 30 nhà khoa học trẻ tham dự Đại hội khoa học lớn tại Nga

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) vừa thông tin về kế hoạch dự kiến lựa chọn và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ nghiên cứu trẻ trong nước tiếp cận môi trường khoa học quốc tế, giới thiệu kết quả nghiên cứu và tìm kiếm đối tác hợp tác. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026”. Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 2-4/12/2026 tại thành phố Saint Petersburg. Đây là diễn đàn quy tụ các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ. Đáng chú ý, Việt Nam được mời tham dự Đại hội với tư cách quốc gia khách mời danh dự. Điều này mở ra cơ hội tăng cường trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

Tổng thống Trump mất 168 triệu USD sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo báo cáo ngày 4/11 của tạp chí Forbes, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thiệt hại 168 triệu USD, tương đương 2,5% tài sản ròng, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội. Tình trạng sụt giảm chủ yếu đến từ việc cổ phiếu của Trump Media & Technology Group (DJT), công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social, đang liên tục lao dốc. Tại phiên giao dịch ngày 4/11, giá cổ phiếu của DJT đã giảm tới 24,5%. Tính trong quý II/2026, DJT đã báo cáo khoản lỗ ròng 238,1 triệu USD, trong khi doanh thu cả quý chỉ đạt 1,7 triệu USD. Cùng với đà mất giá của công ty, lượng truy cập vào nền tảng Truth Social cũng giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ cố phiếu, các đồng tiền điện tử gắn với Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép phải bán tháo vì mất giá. Cụ thể, đồng WLFI được giao dịch dưới 0,05 USD sau bầu cử giữa kỳ Mỹ, giảm mạnh so với mức đỉnh 0,31 USD vào năm 2025. Một đồng tiền số khác là $TRUMP đã giảm khoảng 10% khi kết quả bầu cử được công bố. Theo giới quan sát, việc tài sản của ông Trump sụt giảm đã thể hiện phần nào mức độ tín nhiệm của cử tri Mỹ với tổng thống. "Trước đây, nhiều người muốn đặt cược vào sự nổi tiếng của ông Trump. Nhưng kết quả trong cuộc bầu cử giữa kỳ đã thể hiện rõ sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ ông Trump, phản ánh thông qua giá trị tài sản ròng của ông ấy", chuyên gia kinh tế Jim Angel nói với Forbes. Tuy vậy, tài sản ròng của Tổng thống Trump hiện vẫn ở mức 6,4 tỷ USD nhờ bất động sản, xếp thứ 623 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố về tội nhận hối lộ

Tờ China Daily dẫn thông báo cho biết các công tố viên tại thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây đã chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Nhân dân trung cấp Nghi Xương sau khi Ủy ban Giám sát quốc gia hoàn tất điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra lệnh bắt giữ cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Mã Hưng Thụy với cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời chỉ định Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nghi Xương phụ trách truy tố. Các công tố viên cáo buộc ông Mã đã lợi dụng những chức vụ từng đảm nhiệm, bao gồm các vị trí cấp cao tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, cùng với tầm ảnh hưởng từ thẩm quyền và địa vị của mình để trục lợi cho người khác nhằm đổi lấy những khoản hối lộ có giá trị đặc biệt lớn. Các cơ quan chức năng cho biết, ông Mã đã giúp người thân mua bất động sản với giá thấp hơn thị trường, có những giao dịch không phù hợp liên quan đến tình dục, quyền lực và tiền bạc, đồng thời để các thành viên gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình nhằm thu lợi tài chính lớn.

Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo công bố quyết định trong một video đầy cảm xúc trên mạng xã hội, chỉ vài tuần sau khi xảy ra bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus. "Đã đến ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 của ĐTQG. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo ấy thuộc về riêng mình. Suốt 23 năm qua, tôi có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo ấy, bảo vệ màu cờ sắc áo và mang nó đến các sân vận động trên khắp thế giới. Hôm nay, đã đến lúc trao chiếc áo cho thế hệ tiếp theo. Đây là quyết định khó khăn. Có những quyết định cần đến cả lý trí lẫn trái tim...". Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, khi mới 18 tuổi, trong trận gặp Kazakhstan. Chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng đã góp mặt tại 6 kỳ World Cup và 5 kỳ EURO. Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha. Anh đá chính ở trận chung kết gặp Pháp nhưng rời sân phút 25 vì chấn thương đầu gối. Giai đoạn cuối trận, anh đứng sát đường biên liên tục chỉ dẫn các đồng đội, trước khi cùng họ nâng cúp vô địch. Trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha là cuộc đối đầu với Xứ Wales tại Lisbon ngày 24/9.