Thủ tướng yêu cầu triệt phá website phim lậu, kiểm tra bản quyền truyền hình; Bảo hiểm y tế có thể chi trả thêm 30 thuốc ung thư… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật. Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng hằng tuần hoặc khi được yêu cầu; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30-31/5.