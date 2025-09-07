Thủ tướng: Giá vàng biến động, không để tình trạng thao túng thị trường; Bộ Tài chính không đồng tình giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN theo địa bàn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Giá vàng biến động, không để tình trạng thao túng thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 6/9 chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng phụ trách phải vào cuộc, các cơ quan liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn trong lĩnh vực quản lý, phụ trách, nhất là với những diễn biến mới, vấn đề nổi lên, phân tích kỹ hơn, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán. Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không, còn nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt.