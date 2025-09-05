Học sinh các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí; Tổng giám đốc EVN kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá điện mới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng quyết: Cấp giấy phép lái xe rút xuống 4 ngày rưỡi, giảm 30% lệ phí đăng ký xe

Thủ tướng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực. Cụ thể, với thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, thời gian giải quyết giảm từ 46 xuống còn 31 ngày; thủ tục thay đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 xuống còn 27 ngày; thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 xuống còn 2 ngày. Thủ tướng cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày); thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày); thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày). Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch, lý do vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử. Trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.