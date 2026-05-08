Chủ tịch Quốc hội: Mạnh dạn đề xuất bãi bỏ quy định không còn phù hợp; Hà Nội thống nhất phương án di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chiều 7/5, Thường trực Ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban chỉ đạo. “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường mà là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong phát triển” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Về nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn. Các cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành kế hoạch phải hoàn thành theo đúng mốc thời gian được giao. Ông yêu cầu việc rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển như phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; thủ tục hành chính; dữ liệu số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong quá trình rà soát, các cơ quan phải khách quan, khoa học, cầu thị, không né tránh; mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kể cả những quy định thuộc thẩm quyền hoặc lợi ích quản lý của chính cơ quan mình. Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.