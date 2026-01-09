Bộ Chính trị yêu cầu có hướng dẫn về quản lý và sử dụng đảng phí; Thí điểm thuê, tuyển dụng giám đốc tại doanh nghiệp nhà nước… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị yêu cầu có hướng dẫn về quản lý và sử dụng đảng phí

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay; bảo đảm tinh gọn báo cáo, hiệu quả, thông suốt thông tin, sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới. Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng đảng phí; khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống phần mềm phục vụ triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên. Ban cũng được giao rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.