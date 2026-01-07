Thuế thu nhập cá nhân có những thay đổi từ 1/7; Bộ GD-ĐT nói 3 lý do chọn ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’ làm SGK thống nhất… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thuế thu nhập cá nhân có những thay đổi từ 1/7

Ngày 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Đáng chú ý trong luật điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Luật bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng sẽ áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng sẽ áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập. Cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập. Ngoài ra, luật điều chỉnh mức thuế suất từ 2% lên 5% đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử... Về giảm trừ gia cảnh, luật cũng nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 11 triệu đồng), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 4,4 triệu đồng).