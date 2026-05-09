Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân từ 1/7 tại vùng phát thải thấp; 23 xã ở TPHCM nộp hồ sơ đề nghị thành lập phường… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân từ 1/7 tại vùng phát thải thấp

Đại diện Phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, việc triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 mới ở giai đoạn thí điểm, chưa áp dụng biện pháp cấm xe máy xăng cá nhân lưu thông trong khu vực. Theo vị này, trong giai đoạn đầu, thành phố chủ yếu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi phương tiện nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí. Theo đại diện Phòng Môi trường, các quy định cụ thể liên quan vùng phát thải thấp sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trên cơ sở đánh giá thực tiễn và chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết. “Trong thời gian tới, khi đủ điều kiện, thành phố sẽ xây dựng phương án và ban hành quy định cụ thể hơn”, vị này cho biết. Trước đó, thông tin Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 thu hút sự quan tâm lớn của người dân, đặc biệt là những băn khoăn về khả năng hạn chế hoặc cấm xe máy, ô tô chạy xăng tại khu vực nội đô. Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, giai đoạn 1 của đề án sẽ được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 31/12 tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm.