Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa có thông báo kết luận phiên họp lần thứ ba của Ban. Cụ thể, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu theo lộ trình, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" với tinh thần là bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh... Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến ngày 1/10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID, người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà; thí điểm từ tháng 9 và triển khai chính thức trong tháng 10.