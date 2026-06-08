EVN báo lãi gần 52.000 tỷ đồng, hết lỗ lũy kế

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận sự cải thiện mạnh về kết quả kinh doanh trong năm 2025, khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 51.900 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Tập đoàn trong nhiều năm trở lại đây, giúp EVN xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài sau giai đoạn khó khăn 2022-2024.