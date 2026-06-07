Cục Đăng kiểm đề xuất cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lưu thông như ô tô con

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc phối hợp rà soát các quy định liên quan đến xe ô tô tải pickup cabin kép. Trong đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung quy định trong nghị định sửa đổi Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, cho phép xe ô tô tải pickup và xe tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg được tham gia giao thông như ô tô con.