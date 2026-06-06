Thủ tướng: Người lao động chưa đủ điều kiện mua nhà sẽ được hỗ trợ thuê dài hạn; Phó Cục trưởng Đào Duy Anh: Đã bán 141 triệu lít xăng E10, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Người lao động chưa đủ điều kiện mua nhà sẽ được hỗ trợ thuê dài hạn

Đây là thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại chương trình trao đổi với đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng 5/6. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định nhà ở đang là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với người lao động hiện nay. Nhiều công nhân vẫn phải sống trong các khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, trong khi giá thuê ngày càng tăng. Các dịch vụ thiết yếu như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế cũng còn thiếu hoặc ở xa nơi làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và năng suất lao động. Thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển nhà ở cho người lao động, đặc biệt tại các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp. "Quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy, từ chỗ chỉ lo sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp thu nhập của người lao động", Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, nhà ở công nhân không chỉ là những căn hộ đơn thuần mà phải được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác. Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động. Thủ tướng cho biết, ngay trong tháng 6, nhiều địa phương sẽ triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước.