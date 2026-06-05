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Đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

Chiều 4/6, PV VietNamNet đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. "Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982". Tại cuộc họp báo, báo chí cũng nêu việc Thủ tướng Campuchia ngày 2/6 cho biết đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan đến tranh chấp biển giữa hai nước ở vịnh Thái Lan. Trước động thái này, người phát ngôn cho biết Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với UNCLOS 1982, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiệp định Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.