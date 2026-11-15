Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp rộng 5,7km², cấm xe tải đến 3,5 tấn; Tử vong do ung thư ở Việt Nam tăng 2,4 lần, Cục Thống kê nêu điều quan ngại nhất…

Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp rộng 5,7km², cấm xe tải đến 3,5 tấn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất lộ trình mở rộng từ năm 2027. Theo đó, giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ ngày 1/1 đến 31/12/2027 tại 3 khu vực thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Khu vực 1 là vùng lõi, nằm trong đường bao phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, gồm 12 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Diện tích 0,45km², dân số khoảng 20.000 người. Khu vực 2 có diện tích 1,65km², dân số khoảng 90.000 người, nằm trong đường bao các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay và khu vực phố cổ. Khu vực 3 rộng 3,6km², dân số gần 137.000 người, nằm trong đường bao các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Về tổ chức giao thông, tại khu vực 1, Sở Xây dựng đề xuất cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy lưu thông từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Xe ưu tiên được hoạt động 24/24h. Từ ngày 1/1/2027, ô tô lưu thông trong vùng phát thải thấp phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025. Với mô tô, xe gắn máy, yêu cầu đạt mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025 được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2028. Đáng chú ý, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp ứng dụng phải điều hướng phương tiện trên hệ thống. Thành phố cũng khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, xe phi cơ giới và phương tiện xanh…