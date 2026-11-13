Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Thu nhập người lao động tăng, lương cơ sở đã tăng 8%; Cán bộ, công chức, viên chức không được đưa dữ liệu mật lên AI để đặt câu hỏi…

Thủ tướng: Thu nhập người lao động tăng, lương cơ sở đã tăng 8%

Chiều 12/11, lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng đã có báo cáo, giải trình một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm. Về điều hành kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội. Thủ tướng nêu về việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ cho đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; duy trì các mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ các mức 7%, 8%, 10% xuống 0%; giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng... Với các biện pháp miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước (NSNN) dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng. Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 10 tháng, đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm 2026. Thu nhập người lao động tăng, từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Cùng với mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30-80%, Thủ tướng cho biết, việc thúc đẩy triển khai chính sách khám sức khỏe. Giáo viên cũng được mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp. Một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028-2029, sớm 1 năm so với kế hoạch...