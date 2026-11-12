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Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Chiều 11/11, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97,02 km2, trong đó có 25,29 km2 (26,07%) thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Theo Bộ trưởng, việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 diện tích tự nhiên vùng đệm về TP Hà Nội quản lý là để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt. Vì vậy, Chính phủ nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ là cần thiết. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”. Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.