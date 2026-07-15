Từ hôm nay (15/7), Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn. Hệ thống này cùng với gần 5.000 camera AI được giám sát và điều khiển thông qua Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Các màn hình LED sẽ liên tục hiển thị thông tin về tình hình giao thông, ngập úng, hướng dẫn người dân di chuyển tránh điểm ùn tắc theo thời gian thực. Đồng thời, màn hình còn hiển thị các thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông, các mức xử phạt...

Để các màn hình này hiển thị thông tin kịp thời, chính xác, lực lượng CSGT Hà Nội trực tiếp điều khiển và cập nhật dữ liệu tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ CSGT, công cụ trợ lý ảo AI tự động phân tích, trả lời các truy vấn và thống kê các chỉ số về trật tự, an toàn giao thông.

Không chỉ phân tích, thống kê, công cụ AI còn tự động phát hiện các hành vi của người tham gia giao thông như sử dụng vũ khí, che, dán biển số...

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hệ thống "mắt thần" thông minh ứng dụng công nghệ AI còn có khả năng tự động phát hiện các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Từ đó, cán bộ tại Trung tâm Thông tin chỉ huy sẽ nhanh chóng thông báo cho công an địa phương để kịp thời xử lý.

Ngày 1/7, Công an TP Hà Nội đưa thêm 2.460 camera AI, 57 máy chủ, 100 tủ điều khiển giao thông thông minh tại các nút giao trọng điểm vào hoạt động. Như vậy, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có gần 5.000 camera AI hoạt động.