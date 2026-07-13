Chiều 13/7, trên đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm), cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng đơn vị thi công kiểm tra lần cuối trước khi đưa màn hình LED thông báo giao thông vào vận hành.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, các màn hình LED được lắp đặt tại các nút giao: Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18; Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn; Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt; Quang Trung - Lê Trọng Tấn; Đàm Quang Trung - Cổ Linh; cầu vượt Mai Dịch...

Đáng chú ý, hệ thống 36 màn hình LED được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, qua đó cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Một trong những thông tin mà màn hình LED hiển thị trong giờ cao điểm sẽ là tình trạng ùn tắc của nút giao phía trước, đồng thời hướng dẫn lộ trình thay thế.

Ngoài khung giờ cao điểm, màn hình LED sẽ hiển thị các thông tin tuyên truyền, mức phạt với các hành vi vi phạm giao thông.

Màn hình LED có kích thước 4 x 2m, được lắp đặt trên giá long môn cao 2m, bố trí ở vị trí thuận lợi, giúp tài xế dễ dàng quan sát và nắm bắt thông tin.

Trước đó, từ 1/7, Công an TP Hà Nội đưa thêm 2.460 camera AI, 57 máy chủ, 100 tủ điều khiển giao thông thông minh tại 238 nút giao trọng điểm vào hoạt động.

Đồng thời, hệ thống camera được nâng cấp với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông thông minh theo "làn sóng xanh", điều khiển đèn giao thông thích ứng, dự báo ùn tắc...

Ngoài ra, hệ thống còn mở rộng khả năng giám sát sang các lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, phát hiện cháy, khói, đổ rác không đúng quy định và nhiều tình huống nghiệp vụ khác.