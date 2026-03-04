Bé gái 10 tuổi bị sư tử vồ tại vườn thú, du khách hoảng loạn

Trung Quốc – Một bé gái 10 tuổi đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bị sư tử bất ngờ tấn công tại Vườn thú Shantou Zhongshan, tỉnh Quảng Đông.