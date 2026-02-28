Rơi từ tầng 10 chung cư, bé trai 18 tháng tuổi thoát chết thần kỳ

NGA - Một bé trai 18 tháng tuổi đã may mắn sống sót sau cú rơi từ cửa sổ tầng 10 chung cư, nhờ sự ứng cứu kịp thời của những người đi đường.