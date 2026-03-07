Bé gái ngã úp mặt xuống bể nước, anh trai phản ứng thần tốc cứu em

Đoạn video ghi lại sự cố bất ngờ khi một bé gái không may ngã xuống bể nước trong khuôn viên nhà khiến nhiều người không khỏi thót tim. May mắn, người anh trai đã kịp thời ứng cứu, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc.