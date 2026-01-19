logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Hai, 19/01/2026 - 06:26

Bên trong trận địa tên lửa phòng không Spyder, A89 bảo vệ Đại hội 14

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu trời Thủ đô Hà Nội trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiều trận địa tên lửa dã chiến đã được thiết lập.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Cận cảnh dàn phương tiện tác chiến hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội Đảng

image

Xem 'bác sĩ' chữa bệnh cho tổ hợp tên lửa chiến thuật của quân đội Việt Nam

image

Tổ hợp tên lửa bảo vệ sân bay Nội Bài hoạt động thế nào khi chuyển cấp chiến đấu?

image

Khám phá hệ thống tên lửa đặc biệt bảo vệ vùng trời sân bay Nội Bài

VIDEO NỔI BẬT