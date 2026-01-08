logo website

Thứ Năm, 08/01/2026 - 11:28

Cận cảnh dàn phương tiện tác chiến hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng ngày 8/1, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng dàn phương tiện tác chiến hiện đại của Bộ Công an tham gia Tổng duyệt bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

