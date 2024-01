Bia Tết giảm giá vẫn ế ẩm

Không còn cảnh đua nhau trữ bia để bán Tết như nhiều năm trước, theo Người Lao Động, các tiệm tạp hóa, đại lý bia, rượu và cả siêu thị ở TP.HCM hiện chỉ dám nhập hàng cầm chừng, vừa bán vừa khuyến mãi, giảm giá nhưng vẫn không thu hút được người mua.

Giá bia các loại tại siêu thị đang rẻ hơn các cửa hàng bên ngoài khoảng 10.000-20.000 đồng/thùng. Do bia Tết đang tiêu thụ khá chậm nên nhiều siêu thị chủ động giảm giá thêm từ vài nghìn đến hơn 10.000 đồng/thùng.

Quản lý một hệ thống siêu thị lớn cho biết sức mua bia trong năm 2023 rất thấp, đến dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch vừa rồi dù có khuyến mãi và tiếp thị tại chỗ nhưng vẫn không bật lên được. Đây là cơ sở dự báo thị trường bia Tết năm nay sẽ vô cùng khó khăn đối với nhà sản xuất lẫn kinh doanh.

Nông sản phục vụ Tết Nguyên đán bất ngờ tăng giá 'vù vù'

Thời điểm gần Tết, mặt hàng nông sản khô không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán là măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ… lại được săn tìm. Theo Gia Đình và Xã Hội, nắm được thị hiếu này của người tiêu dùng, thời điểm này, các mặt hàng nông sản khô bắt đầu tăng giá.

Một tiểu thương cho biết, thời điểm cuối tháng 9, giá măng lưỡi lợn có thể chỉ có giá sỉ là 60.000-75.000 đồng/kg. Hiện măng lưỡi lợn khô có giá sỉ là 110.000-115.000 đồng/kg, giá bán lẻ dao động từ 230.000-250.000 đồng/kg.

Nắm bắt được biến động, nhu cầu thị trường, nhiều tiểu thương sẽ gom hàng với số lượng lớn từ thời điểm chính vụ để thời điểm này bung hàng, phục vụ tiểu thương nhỏ lẻ để kiếm lời.

Đặc sản cua Cà Mau tăng giá dịp Tết Dương lịch

Dịp Tết Dương lịch, cua Cà Mau tăng giá khá mạnh. Theo Tiền Phong, ngày 31/12/2023, cua gạch Cà Mau được thương lái đến tận vuông thu mua với giá 600.000 đồng/kg; loại cua y nhất giá 280.000 đồng/kg; cua y tứ 170.000 đồng/kg.

Theo lý giải của nhiều thương lái, giá cua biển Cà Mau tăng từ 50.000-150.000 đồng/kg (tùy loại) là do nhu cầu của thị trường về mặt hàng này tăng mạnh vào dịp Tết Dương lịch.

Quýt chum Nhật giá hơn triệu đồng mỗi kg, hàng Trung Quốc dội chợ chỉ 20.000 đồng

Quýt chum giống Nhật được các cửa hàng rao bán với giá 20.000 đồng/kg (Ảnh: Tâm An)

Quýt chum Nhật Bản có mặt tại thị trường Việt Nam đã vài năm nay. Song đây được gọi là “trái cây nhà giàu”. Bởi, để thưởng thức được những múi quýt ngọt lịm có xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc, người tiêu dùng Việt phải chi ra từ 1-1,2 triệu đồng/kg.

Thế nhưng, gần 2 tháng lại đây, quýt chum nhập khẩu đổ bộ thị trường. Trên “chợ mạng” rao bán la liệt quýt chum giống Nhật với giá rẻ bèo.

Một hệ thống cửa hàng trái cây lớn tại Hà Nội đăng bán quýt chum giống Nhật kèm hình ảnh từng trái được bọc lớp lưới xốp để trong hộp có thiết kế bắt mắt nhìn như các loại trái cây cao cấp. Tuy nhiên, giá của loại quýt chum này lại siêu rẻ, chỉ gần 20.000 đồng/kg. Theo lời quảng cáo của hệ thống cửa hàng này, quýt chum giống Nhật được trồng tại Côn Minh (Trung Quốc). Quýt có hình dáng đặc biệt, vỏ mỏng dễ bóc, múi quýt to, không có hạt, ngọt thơm và nhiều nước. (Xem thêm)

Bưởi đỏ 'tiến vua' đúc chữ tài - lộc không còn hàng để bán

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn 2024, nhưng bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã gần như "cháy hàng". Báo Tin Tức cho hay, bưởi đỏ Đông Cao (còn được gọi là bưởi đỏ "tiến vua") có giá cao hơn so với các loại bưởi thông thường, lên đến 350.000 đồng/quả.

Điều đặc biệt của loại bưởi này chính là được tạo hình chữ tài - lộc, với hai loại bưởi là bánh men và trái nũm. Quá trình tạo hình bưởi được thực hiện từ lúc quả còn non, đòi hỏi sự kỳ công và độc đáo từ người trồng.

Theo ông Lương Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao, hiện 90% số bưởi trong vườn đã được đặt hàng. Bưởi đỏ Đông Cao có màu xanh khi còn non, chuyển sang màu vàng khi già và khi chín, quả sẽ có màu đỏ rực như trái gấc. Điều đặc biệt là bưởi này được thu hoạch vào cuối năm, trùng dịp Tết Nguyên đán, làm tăng sự ưa chuộng từ người tiêu dùng, đồng thời giữ giá cao và không đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.

Dừa bonsai độc lạ ‘đắt như tôm tươi’ dịp Tết

Dừa bonsai là loại cây dừa cảnh kích thước nhỏ được nhiều người yêu thích bởi sức sống mãnh liệt, dễ bày trí trong nhà, đặc biệt ở những góc khuất. Theo VTC News, Tết Nguyên đán chưa đến nhưng hiện mặt hàng này đã rất hot.

Dừa bonsai mini còn hút khách vì giá thành phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Hiện loại dừa cảnh này đang được chào bán trên các mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ 100.000-700.000 đồng/chậu. Trong đó, nhiều người chọn mua nhất loại cây trong tầm giá từ 250.000-300.000 đồng/chậu. Cá biệt, những cây dừa bonsai thủy canh sở hữu bộ dễ dài trắng nõn có khi còn được rao bán với giá hàng triệu đồng.

Tiền in hình rồng được săn đón dịp Tết Giáp Thìn 2024

Chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, nhiều người bắt đầu săn tìm các loại tiền giấy, tiền xu có hình con rồng biểu trưng cho sự may mắn. VTC News cho hay, những tờ tiền ngoại tệ hình con rồng do được ưa chuộng nên giá cũng được đẩy lên gấp nhiều lần so với giá trị. Trong đó, tờ 2 USD hình con rồng 2024 được phát hành tại Mỹ dành cho các thị trường châu Á khá phổ biến, có giá 100.000 đồng/tờ.

Bên cạnh đó, trên thị trường còn xuất hiện tờ tiền 2 USD hình con rồng mạ vàng 3D, giá 150.000 đồng. Mỗi tờ 2 USD mạ vàng được đặt trong 1 bao lì xì đỏ. Không chỉ tiền USD, tờ tiền con rồng 100 Macau cũng được nhiều khách hàng quan tâm.