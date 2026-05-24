Hơn 3.000 tăng ni, phật tử và người dân tham dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

Ngày 24/5, tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng chùa Bái Đính tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Với chủ đề “Hành trình ánh sáng-Chạm vào từ bi”, đại lễ Phật đản là dịp để cộng đồng phật tử và nhân dân cùng nhau khơi dậy ánh sáng của trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ bi, gắn kết con người bằng yêu thương và hiểu biết, hướng đến một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, đại lễ Phật đản là sự kiện trọng đại đối với tăng ni, phật tử trên toàn thế giới; là dịp để tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, bậc giác ngộ vĩ đại đã đem ánh sáng từ bi, trí tuệ soi rọi nhân gian, hướng con người tới chân - thiện - mỹ, sống yêu thương, bao dung, hòa hợp và cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, hạnh phúc.

Cũng theo ông Chức, đối với dân tộc Việt Nam, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa và tinh thần của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc với tinh thần "hộ quốc an dân", gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh Ninh Bình cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nói riêng hoạt động ổn định, đúng pháp luật; phát huy tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Nhân mùa Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng nhà tài trợ trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 100 em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn phường Tây Hoa Lư.

