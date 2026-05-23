Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng tham dự. Tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - chùa Quán Sứ, có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Đức Thiện; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, cùng chư tôn đức cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội tiếp đón.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp to lớn của GHPGVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. GHPGVN đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” và phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”. Các hoạt động hoằng pháp, từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội của Giáo hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng lẵng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhấn mạnh các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư bày tỏ niềm tin tưởng GHPGVN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ; vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ông cũng có lời chúc Giáo hội tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sắp tới.

Thay mặt Trung ương GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết trong năm qua, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, cơ cấu tổ chức mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc còn 34 đơn vị cấp tỉnh, thành phố. Các đơn vị này nhanh chóng được kiện toàn và đi vào hoạt động.

Chư tôn đức GHPGVN cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, cầu nguyện nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh những dấu ấn nổi bật của Phật giáo Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là việc tổ chức thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014, 2019 và 2025. Các sự kiện đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đến chúc mừng Phật đản tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nhất là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X trong thời gian tới.