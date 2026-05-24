Chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) lung linh rực rỡ với hàng nghìn lồng đèn, cờ hoa và mô hình hoa sen trang trí dọc khuôn viên cùng bờ kênh Nhiêu Lộc mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Không gian quanh chùa được trang trí hơn 1.500 lồng đèn đủ kích cỡ. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước cùng không khí nhộn nhịp thu hút nhiều người đến tham quan, chụp hình.

Bảo Ngọc (phường Gia Định) cho biết rất ấn tượng với không gian lung linh bên kênh Nhiêu Lộc. “Mình thấy không khí ở đây rất nhẹ nhàng, mọi người đến chùa vừa tham quan vừa giữ sự yên tĩnh. Những mô hình hoa sen và đèn lồng nhìn rất đẹp, đặc biệt vào buổi tối”, Minh Anh nói.

Nhiều người chọn đến chùa cầu bình an, tham gia các hoạt động tâm linh và hòa mình vào không khí mùa lễ đặc biệt này.

Bà Minh Anh (phường Sài Gòn) cho biết năm nào bà cũng cùng con gái đến chùa Pháp Hoa dịp Phật đản để cầu bình an và chờ tham gia lễ thả hoa đăng. “Tôi cũng muốn đưa con gái theo để con hiểu thêm về ý nghĩa mùa Phật đản”, bà chia sẻ.

Bà Trần Thị Mậu cho biết mùa Phật đản không chỉ là dịp tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sinh mà còn mang thông điệp về lòng từ bi, hướng thiện và sự an yên trong cuộc sống.

Bà Mậu cho biết tranh thủ dịp cuối tuần, gia đình diện áo dài đến tham quan triển lãm văn hóa Phật giáo rồi ghé chùa Pháp Hoa cầu bình an, vãn cảnh trước thời điểm đông khách.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa, đêm hội hoa đăng kính mừng Phật đản sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 28/5/2026 (12/4 âm lịch). Đây là một trong những hoạt động được người dân TPHCM chờ đón mỗi năm.

Dọc tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc, hàng loạt mô hình hoa sen được bố trí nối dài tạo nên khung cảnh lung linh khi đêm xuống

Chùa Pháp Hoa là một trong những ngôi chùa quen thuộc của người dân TPHCM mỗi dịp Phật đản. Ngôi cổ tự được xây dựng từ năm 1928 theo kiến trúc Phật giáo Bắc tông, nằm cạnh dòng kênh Nhiêu Lộc với không gian xanh mát và yên bình giữa trung tâm thành phố.

Nhờ không gian rực rỡ cùng ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt, chùa Pháp Hoa tiếp tục trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi mùa Phật đản về.

