Với tinh thần “Đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” tại tỉnh Đồng Nai đang lan tỏa sâu rộng giúp người dân ứng dụng công nghệ trong cuộc sống, góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia.